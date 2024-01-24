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В Ленобласти мать обвинила сожителя в изнасиловании девятилетней дочери

В Ленобласти сборщика мебели обвинили в изнасиловании девятилетнего ребенка

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Pixabay

Жителя Ленобласти задержали за изнасилование девятилетней дочери его сожительницы. Об этом сообщает 78.ru.

В полиции узнали о произошедшем после того, как к ним обратилась мать ребенка. По ее словам, 40-летний сожитель надругался над девочкой год назад, когда они жили в садоводстве «Захожье-4».

Известно, что подозреваемый работает сборщиком мебели. Ранее он уже был судим, но стороны пришли к примирению, поэтому мужчина избежал наказания.

На данный момент правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщает РЕН ТВ, о произошедшем в полиции узнали во время проверки местной жительницы, которую подозревали в неисполнении обязанностей по воспитания дочери.

Ранее в Москве подросток забеременела от мужа бабушки.

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