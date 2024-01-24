Профессор объяснила, как переход на набор текста в гаджетах скажется на развитии детей

Переход современных детей с ручного письма на набор текста на компьютере или в телефоне никак не скажется на их развитии. Об этом kp.ru рассказала директор Института возрастной физиологии, доктор биологических наук, профессор Марьяна Безруких.

По ее словам, качество почерка у школьников также не влияет на их успехи в учебе.

«Сегодня, когда ручное письмо вытесняется клавиатурным, все проблемы почерка начинают уходить на второй план. Последние исследования показывают, что использование ручного письма стоит оставить лишь на начальных этапах обучения. Переход на набор текстов на клавиатуре на последующих этапах не нарушает процесс обучения», — подчеркнула эксперт.

Безруких добавила, что переход на написание текста в гаджетах также не помешал бы, например, великим поэтам стать таковыми. Она отметила, что важнее сама мысль и ее содержание, а не способ ее донесения до читателей и слушателей.

Накануне графолог, кандидат психологических наук, член Всемирной сети профессиональных графологов Лариса Дрыгваль говорила, что почерк сильно связан с личностью человека, поэтому по нему можно определить его характер и склад ума.

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