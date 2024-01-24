Британский зоопарк пытается отучить своих попугаев материться

Сотрудники зоопарка в Британии пытаются отучить попугаев материться, пишет CNN.

Как сообщают СМИ, сквернословят пять попугаев, подаренных Линкольнширскому парку дикой природы на востоке Англии. Сотрудники зоопарка изолировали этих птиц от других сородичей, чтобы те тоже не начали материться.

«Когда мы их перевозили, они матерились в переносках, это было феноменально и очень плохо, настоящие ругательства», — рассказал директор зоопарка Стив Николс.

По словам мужчины, изоляция попугаев от остальной стаи дает свои плоды, но птицы все еще иногда используют нецензурную лексику и издают звуки, похожий на человеческий смех.

Стив добавил, что пока жалоб от посетителей на матерящихся попугаев ему не поступало.

Ранее в Сингапуре мужчина пожаловался в полицию на соседа из-за его громкого попугая.