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Львова-Белова раскрыла масштабы травли школьников в России

Омбудсмен Львова-Белова заявила о поступлении в 2023 году 60 обращений о травле

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Depositphotos

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила о поступлении в 2023 году 60 обращений о травле школьников. Об этом детский омбудсмен сообщила в своем Telegram-канале.

О масштабах проблемы Львова-Белова рассказала в контексте работы стратегической программы «Страна для детей»

«В рамках проекта разрабатываются действенные механизмы на уровне органов исполнительной власти, обучаются специалисты технологиям восстановительной медиации, внедряются службы примирения (медиации) в школах, информируются родители и подростки о том, что такое травля и как ее распознать, вырабатывается нетерпимость к травле в детских и педагогических коллективах», — сообщила Львова-Белова.

Она добавила, что за 2023 год в целом было принято 3143 обращения по самым разным вопросам. Программа занимается оказанием помощи с жильем и его ремонтом, а также с грамотным оформлением документов, предлагая адресную помощь.

В январе сообщалось, что в ямальском Надыме семья школьного задиры заплатила обиженной сыном девочке 100 тыс. руб.

Ранее школу обязали выплатить девочке компенсацию за травлю со стороны одноклассников.

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