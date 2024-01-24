На Украине сообщили о внесении в Раду обновленного законопроекта о мобилизации

Законопроект о мобилизации на Украине в обновленном виде внесли в Верховную раду. Об этом со ссылкой на источники пишет «Цензор.нет», который также опубликовал скриншоты якобы новой версии документа.

По данным журналистов, законопроект уже 25 января вынесут на голосование.

Издание «Страна.ua» отмечает, что информация «Цензора» требует подтверждения по ряду причин. Во-первых, законопроект сначала должны утвердить на заседании кабинета министров, после чего сам кабмин должен внести документ на рассмотрение Рады. Во-вторых, статус законопроекта на сайте парламента не изменился, там по-прежнему стоит отметка «Отозван». В-третьих, до голосования в пользу документа должны высказаться в профильном комитете Рады, чего пока не произошло.

В декабре 2023 года генеральный штаб вооруженных сил Украины (ВСУ) попросил мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации, но он вызвал негодование и был отправлен на доработку.

16 января сообщалось, что новая редакция законопроекта об усилении мобилизации на Украине будет представлена в Раду в ближайшие несколько недель.

Ранее Зеленский назвал законопроект о мобилизации важным и справедливым.