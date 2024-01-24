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В Петербурге автобус влетел в остановку с людьми

В Петербурге автобус врезался в остановку с толпой людей

В Петербурге автобус наехал на людей, которые ожидали транспорт. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Василеостровском районе города. По предварительной информации два человека попали под колеса автобуса. Всего в аварии пострадали пять местных жителей. О полученных травмах и их состоянии не сообщается.

Средство передвижения подняли на кран, который проезжал мимо. После инцидента на улице Наличной наблюдаются пробки.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», на данный момент на месте работают сотрудники МЧС. Помимо спасателей, замечена спецтехника и несколько карет скорой помощи.

Ранее в аэропорту Сиднея автомобиль врезался в самолет.

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