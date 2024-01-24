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Московский школьник напал на девочку, с которой не хотел сидеть за одной партой

РЕН ТВ: в Москве школьник напал на девочку, с которой не хотел сидеть за партой

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Depositphotos

В Москве школьник напал на одноклассницу, с которой не хотел сидеть за одной партой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел 23 января в школе на Новомихалковском проезде. На первом уроке в третьем классе девочка подсела за парту к своему однокласснику и попросилась сидеть с ним до конца дня.

Однако мальчик был против. Когда одноклассница отошла, он отнес ее вещи к мусорному ведру. Вернувшись, школьница положила их на место.

«Другие дети спрашивали у одноклассника, почему он так поступает. Он ответил, что хочет сидеть за партой один», — сообщил источник РЕН ТВ.

Вторым уроком у класса была физкультура, на которой мальчик подошел к соседке и заявил, что если она не отсядет, то он начнет ее душить. Школьница отказалась, и одноклассник исполнил свое обещание — он подошел к ней со спины и схватил двумя руками за горло.

После произошедшего девочку в сопровождении мамы отвезли в больницу. Полиция начала проверку по факту инцидента.

Ранее первокурснику колледжа проломили голову за футболку с надписью на иностранном языке.

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