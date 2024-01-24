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Очевидец сообщила о взрывах перед крушением Ил-76 в Белгородской области

Shot: очевидец рассказала о двух взрывах перед падением Ил-76 в районе Яблоново

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RVvoenkor/Telegram

Жительница села Яблоново в Белгородской области, в районе которого произошло крушение самолета Ил-76, слышала звуки двух взрывов за несколько мгновений до трагедии. Об этом она заявила в комментарии для Telegram-канала Shot.

По словам женщины, она своими глазами видела, как пролетавший над населенным пунктом лайнер загорелся и начал падать на землю. При этом местная жительница предположила, что раздавшиеся до этого звуки взрывов были вызваны сбившими самолет ракетами.

Еще одна очевидица произошедшего Марина рассказала, что из-за взрывной волны ее дом получил повреждения. Здание расположено примерно в трех км от места падения Ил-76, и в результате крушения в нем была вырвана входная дверь.

В свою очередь, священник из местного храма Великомученика Димитрия Солунского Георгий Боровиков обратил внимание на героический поступок управлявшего воздушным судном пилота. Он увел загоревшийся самолет в сторону от сел Яблоново и Большое Песчаное, благодаря чему никто из мирных граждан не пострадал.

Утром 24 января недалеко от села Яблоново в Белгородской области упал самолет Ил-76, который перевозил 65 пленных украинских солдат. Кроме того, на борту находились три сопровождающих и шесть членов экипажа.

Позже губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что никого спасти не удалось. В данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, которым предстоит выяснить детали и причины произошедшего.

В Государственной думе РФ ответственность за трагедию возложили на украинские власти. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин призвал выяснить, при помощи каких ракет было сбито воздушное судно.

Ранее в сети появились кадры падения самолета Ил-76 в Белгородской области.

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Крушение ИЛ-76 с пленными
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