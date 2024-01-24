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В Татарстане бухгалтер перевела мошенникам 24 млн рублей со счета предприятия

В Татарстане бухгалтер предприятия перевела мошенникам 24 млн рублей

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Depositphotos

В Альметьевске главный бухгалтер перечислила мошенникам более 20 миллионов рублей со счета предприятия. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по республике Татарстан.

Аферисты связались с бухгалтером от имени генерального директора, женщине поступило сообщение в мессенджер о том, что руководитель просит ее перечислить партнерам предприятия три платежа общей суммой 10 миллионов рублей.

Бухгалтер не стала проверять подлинность сообщения у директора лично и совершила перевод. На следующий день на ее телефон пришло аналогичное СМС с еще одного незнакомого номера, было необходимо перечислить 14 миллионов рублей.

Спустя еще сутки аферисты снова связались с бухгалтером, но на это раз женщина заподозрила неладное и вступила в переписку с незнакомцем, после чего номер из сети исчез. В общей сложности главбух перевела мошенникам 24 миллиона рублей.

Ранее москвичка продала квартиру и лишилась 15 млн рублей после звонка мошенников.

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