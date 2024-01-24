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Сантехник нашел под ванной клиента кучу костей

Independent: в Англии сантехник делал в ванной ремонт и нашел кучу костей

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beansfromacan/TikTok

В Англии сантехник нашел под ванной клиента кучу костей, пишет Independent.

Как рассказал Джонатан Бреттс, он ремонтировал ванную комнату в доме, построенном 200 лет назад. Разбирая пол, мужчина обнаружил кучу из 20 костей, изображением которых поделился с подписчиками в соцсетях.

«Кто-нибудь может мне сказать, это человек или животное?» — поинтересовался он у зрителей.

Позже рядом с костями Джонатан обнаружил разбитый бокал для вина, мрамор и другие артефакты из прошлого. Беттс также добавил, что посоветовался с экспертами, изучил информацию в интернете и пришел к выводу, что кости принадлежали свинье.

«Раньше люди закапывали кости животных, чтобы отогнать злых духов. Владельцы дома сообщили мне, что раньше напротив стояла свиноферма», — объяснил сантехник.

Ранее в Китае пара полгода пила сточные воды из-за ошибки сантехника.

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