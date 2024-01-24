В Латвии возбудили дело против украинской беженки из-за незнания языка

Центр государственного языка Латвии завел административное дело в отношении украинской беженки Екатерины Мефтоды. Причиной стало недостаточное знание латышского языка для общения с клиентами пиццерии, где она работала, сообщает издание Delfi.lt.

По информации издания, госинспекция уже приходила к девушке за полгода перед возбуждением дела. На украинку пожаловались, что она не приветствует клиентов на латышском языке.

В ведомстве заявили журналистам, что Мефтода уже достаточно долгое время живет и работает в Латвии.

«Если установлено, что повар обслуживает клиентов, не имеет значения, какие у него обязанности в должностной инструкции. То, что он делает на конкретном рабочем месте, имеет решающее значение», — сказали в центре.

Сама беженка заявила, что работает в пиццерии поваром и, согласно закону, может не знать языка, если это не мешает выполнению трудовых обязанностей. Вместе с тем украинка призналась, что иногда ей приходилось принимать заказы у клиентов.

До этого Госдума приняла проект обращения, в котором осуждается репрессивная политика руководства Эстонии, Латвии и Литвы в отношении русскоязычных граждан.

Ранее украинская беженка потребовала убрать символику СССР из метро Праги.