Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, можно ли есть киви с кожурой

Врач Соломатина: киви можно есть с кожурой

close
100%
Depositphotos

Киви можно есть с кожурой тем людям, у которых нет проблем с желудочно-кишечным трактом. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она уточнила, что перед употреблением фрукта в таком виде важно хорошо его помыть под проточной и кипяченой водой. По ее словам, в кожуре киви содержатся витамин C и антиоксиданты. Последние могут защитить от возникновения свободных радикалов, замедлить старение и предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, она также содержит клетчатку, которая очищает кишечник.

Однако людям с заболеваниями ЖКТ есть киви опасно, предупредила врач.

«Многим вообще не подойдет киви, поскольку там кислота. Кожура — это хоть и полезная клетчатка, но она может раздражать слизистые. Поэтому тем, кто страдает от проблем с желудочно-кишечным трактом, есть киви не рекомендуется», — заключила Соломатина.

Ученые из Новозеландского научно-исследовательского института Plant & Food Research до этого обнаружили, что ежедневное употребление двух плодов киви покрывает суточную потребность в витамине С не хуже пищевых добавок.

Ранее диетолог рассказала, какие продукты улучшают сон.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами