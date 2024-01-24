Стало известно, можно ли есть киви с кожурой

Киви можно есть с кожурой тем людям, у которых нет проблем с желудочно-кишечным трактом. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она уточнила, что перед употреблением фрукта в таком виде важно хорошо его помыть под проточной и кипяченой водой. По ее словам, в кожуре киви содержатся витамин C и антиоксиданты. Последние могут защитить от возникновения свободных радикалов, замедлить старение и предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, она также содержит клетчатку, которая очищает кишечник.

Однако людям с заболеваниями ЖКТ есть киви опасно, предупредила врач.

«Многим вообще не подойдет киви, поскольку там кислота. Кожура — это хоть и полезная клетчатка, но она может раздражать слизистые. Поэтому тем, кто страдает от проблем с желудочно-кишечным трактом, есть киви не рекомендуется», — заключила Соломатина.

Ученые из Новозеландского научно-исследовательского института Plant & Food Research до этого обнаружили, что ежедневное употребление двух плодов киви покрывает суточную потребность в витамине С не хуже пищевых добавок.

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