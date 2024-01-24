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Мошенники обманули девушку, которая разыскивала свою сбежавшую собаку

Жительница Подмосковья отдала мошенникам деньги, пытаясь найти сбежавшую собаку

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Shutterstock

В Подмосковье девушка поверила аферистам, которые якобы нашли ее собаку. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

На днях в Некрасовке стаффордширский терьер по кличке Кармен убежал от своей хозяйки, и та разместила объявление о поиске питомца в соцсетях. На него отреагировала незнакомка, которая заявила, что похожую собаку продают на популярном сервисе онлайн-объявлений. Законная владелица связалась с продавцами, те стали требовать от нее деньги.

Аферист несколько раз поднимал ранее названную цену, а затем заявил, что Кармен укусила его приятеля, и потребовал компенсацию. Когда жертва перевела уже 160 тыс. рублей, мошенник признался, что собаки, которую так хочет вернуть девушка, у него нет.

Как уточняется, питомца россиянка нашла благодаря наводке других доброжелателей. Они увидели потерявшегося терьера в одном из дачных поселков и связались с его хозяйкой.

Ранее тюменец, которого обманули в Telegram, решил привлечь к ответственности Павла Дурова.

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