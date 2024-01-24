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В Госдуме оценили влияние «приезжающих аулами» мигрантов на демографию

Депутат Делягин: число многодетных семей в РФ растет за счет мигрантов

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Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что число многодетных семей в России увеличивается за счет мигрантов. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Многодетных семей в России больше не только из-за изменений в некоторых регионах критериев многодетности, но и потому, что в России миллионы мигрантов, уже никто не зовет их гастарбайтерами, они приезжают, в общем, целыми аулами. Треть Таджикистана живет на нашей территории», — поделился Делягин.

Он пояснил, что те, кто привык к сельской жизни, рожают много детей.

По словам депутата, нищеты среди многодетных семей будет меньше, если государство будет поддерживать эту категорию граждан. Однако если государство продолжит относиться к многодетным семьям как и прежде, то ничего не изменится.

До этого председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова говорила, что реализация указа о статусе многодетных семей в России потребует принятия новых законов, в том числе для обеспечения прав многодетных матерей на досрочное назначение пенсий по старости.

Ранее отъезд эмигрантов назвали гуманитарной катастрофой для России.

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