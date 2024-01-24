Петербуржец притворился полицейским ради бесплатных услуг от проституток

В Петербурге охранник притворился сотрудником полиции, чтобы бесплатно пользоваться услугами проституток. Об этом сообщает »Фонтанка».

По информации издания, 30-летний мужчина изготовил фальшивую обложку удостоверения сотрудника полиции и вклеил туда свое фото. Затем он договорился о встрече с проституткой с сайта знакомств, и когда девушка приехала, заявил ей о якобы проведении контрольной закупки, показав липовый документ.

Мужчина сказал девушке, что может ее арестовать, если она не даст ему взятку, предложив расплатиться профильными услугами, и она согласилась. Позже он еще раз провернул эту схему, но другой проститутке он угрожал подбросить наркотики.

Сообщается, что 23 января петербуржец написал явку с повинной. Теперь ему грозит уголовное дело о подделке документов, сообщает «Фонтанка».

Ранее москвич установил дома камеры и узнал, что его 13-летняя падчерица работает проституткой.