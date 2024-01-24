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Возгорание в здании гостиницы в Хабаровске ликвидировано

МЧС: пожарные ликвидировали возгорание в гостиничном комплексе в Хабаровске

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Shutterstock

Сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание в здании гостиничного комплекса «Роял», расположенного в Хабаровске. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС РФ.

По данным ведомства, общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Очаг возгорания находился в парной сауны, которая находится на цокольном этаже здания.

«В 19:59 (12:59 мск — «Газета.Ru») пожар удалось локализовать, а через несколько минут ликвидировать открытое горение. <...> Работы по проливке и разбору конструкций завершены, в 20:49 (13:49 мск — «Газеета.Ru») дали полную ликвидацию», — говорится в заявлении.

Представители ведомства добавили, что в тушении огня принимали участие 32 бойца пожарной охраны. Кроме того, на месте дежурили восемь единиц специальной техники.

24 января пресс-служба главного управления МЧС РФ по Хабаровскому краю сообщила, что в административном центре региона загорелось здание гостиницы. Строение находится на улице Выборгской.

В региональной прокуратуре рассказали, что в результате пожара пострадали три человека. Двое взрослых и ребенка доставили в местные медицинские учреждения.

Ранее в Челябинской области произошел пожар в здании мебельной фабрики.

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