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В турострасли рассказали, как россияне добиваются 40%-й экономии на туры

Глава турфирмы Арутюнов: выбор нетипичных дат позволяет россиянам экономить до 40%

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Depositphotos

Выбирая нестандартные для отдыха даты, россияне могут значительно сэкономить, считает генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. порой туры обходятся жителям на 40% дешевле благодаря такому подходу, отметил он в пресс-центре НСН.

Многие россияне в последнее время избегают покупки туров в периоды 30 декабря-10 января и 2-12 января, отметил глава турфирмы. Это говорит о том, что они стали «умными пользователями», считает он.

«Раньше цены на эти даты просто зашкаливали. Люди стали умнее, они могут либо выезжать раньше, либо возвращаться позже, планируя свой отпуск. Выбирая нетипичные даты, люди экономят порядка 40%», — пояснил Арутюнов.

Напомним, специалисты отрасли также отмечают, что сейчас самое подходящее время для бронирования отдыха летом. Бронирование заранее позволит значительно сэкономить на отпуске. Также россиянам советуют обращать внимание на акции у туроператоров, авиа- и железнодорожных компаний.

Ранее россиян предупредили об опасности покупки электронных путевок.

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