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Во время пожара в хабаровской гостинице пострадали двое взрослых и ребенок

В Хабаровске после пожара в гостинице госпитализировали двоих взрослых и ребенка

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РИА «Новости»

В Хабаровске двоих взрослых и ребенка госпитализировали после пожара в гостиничном комплексе. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации ведомства, возгорание в бане гостиничного комплекса на Выборгской улице произошло 24 января. Обстоятельства инцидента выясняются, прокуратура Железнодорожного района проверяет соблюдение требований пожарной безопасности и защиты прав потребителей.

Сообщается, что в результате произошедшего пострадали три человека, включая ребенка — их госпитализировали. Информации об их состоянии на данный момент не поступало.

До этого в Москве произошел пожар на территории школы. Всех учащихся эвакуировали из здания учебного учреждения.

Ранее в Самаре загорелся рынок.

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