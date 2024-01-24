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Прокуратура России предупредила о звонках с Украины российским детям

Генпрокуратура РФ предупредила об организации Украиной взрывов с помощью детей

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Генеральная прокуратура Российской Федерации предупредила о новых провокациях со стороны Киева. В ведомстве «Ленте.ру» рассказали о звонках детям с призывами спровоцировать взрывы в жилых домах.

По информации прокуратуры, неизвестные, находящиеся на территории Украины, звонят несовершеннолетним, а также оставляют сообщения в мессенджерах и социальных сетях. Ведомство рекомендует обсудить со своими детьми правила безопасности при обращении с бытовым газовым оборудованием, а также предостеречь от общения с незнакомыми людьми в интернете и по телефону.

Уточняется, что прокуратура оперативно принимает меры для предупреждения негативного влияния на несовершеннолетних.

До этого представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что украинские спецслужбы через Telegram-каналы привлекают жителей России к разведывательной деятельности. Для этого СБУ использует игровые задания.

Ранее Песков оценил попытки ЦРУ вербовать россиян с помощью видеоролика.

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