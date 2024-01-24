Россиянин напал с обрезом и топором на своего знакомого

Житель Кубани ранил своего знакомого топором и прострелил ему ногу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Житель села Новомихайловского обратился в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести. Медики оказали ему помощь и передали информацию о поступлении пациента полицейским. Те в свою очередь установили, что потерпевший поссорился с приятелем, который выстрелил ему в ногу из огнестрельного оружия, а затем ударил топором по голове. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле.

Машину подозреваемого обнаружили на обочине автодороги по направлению из города Гулькевичи в сторону села Отрадо-Кубанское, водителя задержали. К этому времени 43-летний мужчина успел спрятать обрез охотничьего ружья и боеприпасы к нему, которые позже были найдены и отправлены на экспертизу.

Ранее пенсионер набросился с ножом на садовника, осыпая его расистскими оскорблениями.