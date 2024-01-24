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Еще одно украинское СМИ отредактировало новость о крушении Ил-76

«РБК-Украина» убрало упоминание, что крушение Ил-76 под Белгородом — работа ВСУ

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RVvoenkor/Telegram

Информационное агентство «РБК-Украина» отредактировало новость, в которой оно со ссылкой на источники в силах обороны страны сообщало, что крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Корачанском районе Белгородской области — «это работа ВСУ». На это обратил внимание Telegram-канал украинского издания «Стана.ua».

В настоящее время в сообщении говорится, что самолет упал, без указания причин падения. Также утверждается, что он перевозил ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300.

Как до этого писала «Страна.ua», украинские СМИ, которые со ссылкой на ВСУ сообщали, что самолет был сбит украинскими военными, уже удаляют эту информацию. В канале издания были опубликованы скриншоты с сайта «Украинской правды», откуда пропало упоминание о сбитии самолета ВСУ, теперь там говорится о падении Ил-76.

В Минобороны Украины заявили, что выясняют информацию о произошедшем.

По данным Минобороны РФ, на борту самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, а также шесть членов экипажа самолета и три сопровождающих.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.

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