Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Крыму объявили трехдневное штормовое предупреждение

МЧС: в Крыму 25–27 января ожидаются сильный ветер, дождь и мокрый снег

close
100%
«ЧП / Крым»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ЧП / Крым»

В Республике Крым в ближайшие три дня будет действовать штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает МЧС России.

«Днем 25 января, в течение суток 26 и 27 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дождь, мокрый снег, снег, в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, скорость ветра увеличится до 15-20 м/с, а его направление поменяется с юго-западного на северо-западное.

Жителей Крыма предупредили о возросшем риске коммунальных аварий, росте числа ДТП и осложнении ситуации на дорогах. Также возможны потопы, падения деревьев и неустойчивых конструкций. Кроме того, граждан попросили держаться подальше от набережных.

18 января в Крыму также объявляли штормовое предупреждение — из-за подъема уровня воды в реках.

Ранее глава Крыма оценил ситуацию с выплатами пострадавшим от ноябрьского шторма.

Все новости на тему:
Крым
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами