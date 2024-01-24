В Крыму объявили трехдневное штормовое предупреждение

В Республике Крым в ближайшие три дня будет действовать штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает МЧС России.

«Днем 25 января, в течение суток 26 и 27 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дождь, мокрый снег, снег, в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, скорость ветра увеличится до 15-20 м/с, а его направление поменяется с юго-западного на северо-западное.

Жителей Крыма предупредили о возросшем риске коммунальных аварий, росте числа ДТП и осложнении ситуации на дорогах. Также возможны потопы, падения деревьев и неустойчивых конструкций. Кроме того, граждан попросили держаться подальше от набережных.

18 января в Крыму также объявляли штормовое предупреждение — из-за подъема уровня воды в реках.

Ранее глава Крыма оценил ситуацию с выплатами пострадавшим от ноябрьского шторма.