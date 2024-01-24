Стилист рассказала, какие прически портят образ женщины старше 50 лет

Образ женщины старше 50 лет могут испортить слишком длинные и ярко окрашенные волосы. Об этом в интервью «Москве 24» рассказала стилист Лилия Левина. По ее мнению, длинные локоны больше подходят молодым девушкам.

«После 50 лет дамам лучше отказаться от слишком длинных волос, яркого окрашивания, креативных причесок, например выбритых затылков, висков, очень коротких графичных челок. Это будет выглядеть неуместно и может их испортить», — отметила эксперт.

Она посоветовала носить прически со средней длиной волос, либо короткие в любой вариации. При выборе цвета специалист рекомендует отдать предпочтение теплым тонам.

До этого стилист Анна Скороходова отмечала, что женщинам старше 50 лет стоит отказаться от шапок с различными декоративными элементами, а также от обтягивающих головных уборов из тонкого материала. По ее словам, эти варианты являются старомодными.

Эксперт рекомендует присмотреться к вязаным шапкам из текстильных материалов спокойных цветов. Кроме того, можно выбрать косынку из экокожи, если носить ее с трендовыми вещами, добавила она.

Ранее стилист рассказал, какие прически носить под шапку.