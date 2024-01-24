Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стилист рассказала, какие прически портят образ женщины старше 50 лет

Стилист Левина: образ женщины старше 50 лет могут испортить длинные волосы

close
100%
Shutterstock

Образ женщины старше 50 лет могут испортить слишком длинные и ярко окрашенные волосы. Об этом в интервью «Москве 24» рассказала стилист Лилия Левина. По ее мнению, длинные локоны больше подходят молодым девушкам.

«После 50 лет дамам лучше отказаться от слишком длинных волос, яркого окрашивания, креативных причесок, например выбритых затылков, висков, очень коротких графичных челок. Это будет выглядеть неуместно и может их испортить», — отметила эксперт.

Она посоветовала носить прически со средней длиной волос, либо короткие в любой вариации. При выборе цвета специалист рекомендует отдать предпочтение теплым тонам.

До этого стилист Анна Скороходова отмечала, что женщинам старше 50 лет стоит отказаться от шапок с различными декоративными элементами, а также от обтягивающих головных уборов из тонкого материала. По ее словам, эти варианты являются старомодными.

Эксперт рекомендует присмотреться к вязаным шапкам из текстильных материалов спокойных цветов. Кроме того, можно выбрать косынку из экокожи, если носить ее с трендовыми вещами, добавила она.

Ранее стилист рассказал, какие прически носить под шапку.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами