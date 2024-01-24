Воздушную тревогу объявили на Украине

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, передает РИА Новости.

По информации ресурса, в 12:41 мск тревога была объявлена в Киеве, после чего она распространилась на всю страну.

Вздушную тревогу на территории всей Украины объявляли и 23 января. Незадолго до этого взрывы произошли в украинском Днепре и Павлограде.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее тревогу объявили в международном аэропорту Астаны из-за шутки мужчины.