В Хабаровске загорелась гостиница

В Хабаровске произошел пожар в гостинице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, инцидент произошел в здании гостиничного комплекса на улице Выборгской. На место выехали 32 сотрудника пожарной охраны и восемь единиц техники.

В МЧС сообщили, что звенья газодымозащитной службы проводят разведку задымленных помещений, спасатели эвакуировали из здания людей. Также идут работы по поиску очага пожара и его ликвидации, заключили в ведомстве.

До этого в Челябинской области случился пожар на недельной фабрике. Огонь распространился на площади 3,6 тыс. кв. метров. Информации о пострадавших не поступало.

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