Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала об опасном постковидном синдроме у детей

Врач Котова: у переболевших COVID-19 детей может развиться МВПС

close
100%
National Institute of Allergy and Infectious Diseases/Reuters

У детей, переболевших COVID-19 может развиться мультисистемный воспалительный постковидный синдром (МВПС), при котором поражаются внутренние органы. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Минздрава Подмосковья. По данным ведомства, заболевание часто маскируется под другие опасные патологии, такие как менингит или васкулит.

«Симптомы МПВС: лихорадка, повышение температуры до 40 градусов, которая ничем не сбивается, слабость, ломота в мышцах. Серьезный признак заболевания — красная сыпь и красные склеры глаз из-за обширного внутреннего воспаления», — рассказала заведующая отделением ревматологии НИКИ детства Юлия Котова.

Он отметила, что в группе риска находятся дети в возрасте 10-12 лет со склонностью к полноте. При этом, по ее словам, определить заранее, будет ли у ребенка МВПС после CОVID-19, невозможно, поскольку дети чаще всего переносят заболевание бессимптомно, либо в очень легкой форме.

Предупредить осложнения у ребенка поможет вакцинация, заключила специалист.

Накануне в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили, что заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась в России на 6,9%.

По данным оперштаба, были госпитализированы с коронавирусом 3 248 человек, что на 13,3% меньше, чем неделей ранее. Госпитализаций стало больше в 23 субъектах России, в том числе в 14 регионах увеличение более чем в среднем по стране.

Ранее сообщалось, что регионы получат более 294 тыс. флаконов обновленного «Спутника лайт».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами