Госдума подготовит обращение в связи с крушением Ил-76 в Белгородской области

Государственная дума подготовит обращение к конгрессу США и бундестагу ФРГ в связи с крушением самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

Также политик поручил выяснить, какие ракеты или пусковые установки были использованы против воздушного судна.

По словам Володина, это обращение необходимо, чтобы «депутаты наконец-то прозрели, [увидели] кого они финансируют, кому помогают, это нацистский режим, вскормленный Байденом, Макроном, Шольцем, другими политиками».

Парламентарий подчеркнул, что виновные должны осознать свою ответственность, им должен быть объявлен импичмент.

Володин заявил, что самолет сбили Вооруженные силы Украины.

«Своих солдат расстреляли в воздухе», — сказал спикер.

Трагедия произошла утром 24 января в Корочанском районе Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в районе инцидента работают следственная группа и сотрудники МЧС. Сам он тоже выехал на место происшествия.

Позже от Минобороны РФ стало известно, что на борту самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих.

Ранее в Кремле прокомментировали крушение самолета под Белгородом.