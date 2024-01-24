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В Новосибирске жители многоэтажки жалуются на новую соседку, живущую в подсобном помещении

Жители новосибирской многоэтажки жалуются на женщину, живущую у них в кладовке

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Aleksander Polyakov/Global Look Press

Неизвестная поселилась в подсобном помещении многоэтажного дома в Новосибирске и стала терроризировать владельцев квартир. Об этом сообщает kp.ru.

Жительница дома на улице Виктора Шевелева утверждает, что у них в кладовой проживает женщина среднего возраста. Она арендовала помещение, в котором нет слива и туалета, и по этой причине ей приходится справлять нужду в подъезде. Кроме того, новая соседка нарушает спокойствие других жильцов, ночами стучась к ним и требуя напоить ее кофе.

«Женщина эта или больная, или с низкой социальной ответственностью...Некоторые ее подкармливают, она постоянно ходит с разбитым лбом и полураздетая в морозы. Может, женщина сбежала из психиатрической больницы или реабилитационного центра и имеет какую-то пенсию, раз у нее есть деньги. Мы предлагали ей помощь. Но она от всего отказывается», — рассказала собеседница издания.

По ее словам, местные жители уже вызвали полицию, но странная женщина не стала разговаривать с правоохранителями и закрылась в кладовке. Собственница подсобного помещения вмешиваться в происходящее отказалась, но предложила выписать своей квартирантке штраф.

Ранее владелица дома обнаружила, что у нее в подполе уже несколько месяцев живет неизвестный.

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