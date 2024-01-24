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Британец вызвал скорую помощь после того, как съел слишком много кебаба

Sky News: британец съел слишком много кебаба и вызвал «скорую»

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IMAGO/Markus Mainka/Global Look Press

В Великобритании мужчина вызвал «скорую», потому что съел слишком много кебаба, пишет Sky News.

Как рассказал позвонивший, накануне он съел слишком много жареного мяса в лаваше и лег спать. Проснувшись, мужчина почувствовал сильную боль в области живота и выпил таблетку, однако она ему не помогла.

Устав терпеть дискомфорт, британец позвонил в скорую помощь и попросили прислать к нему домой врачей. Это не очень понравилось медикам, которые после того, как оказали мужчине помощь, напомнили людям, что не стоит беспокоить их по пустякам, когда другим нужна реальная помощь.

«Если вы или ваш близкий человек заболели или получили травму, спросите себя, действительно ли вам нужна помощь экстренных служб или вы можете добраться до больницы самостоятельно», — говорится в заявлении.

Ранее в Индии мужчина ожил в машине скорой помощи после наезда на кочку и удивил врачей.

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