В Краснодаре ребенка с ДЦП высадили из автобуса на оживленной дороге

На обочине оживленной трассы оказался школьник из Краснодара, которого водитель высадил из автобуса из-за того, что ребенок перепутал маршрут. Об этом сообщает портал «Кубань Информ».

Школьника на дороге заметила местная жительница, женщина обратила внимание, что мальчик с трудом передвигается. С одной стороны его окружала оживленная трасса, с другой сугробы, через которые пробирался ребенок. Неравнодушная прохожая помогла мальчику добраться до остановки.

«Он идет, мало того, что плохо ходит, а тут еще эти застывшие глыбы на обочине, я побежала к нему через поле, взяла его под руку, и по этому полю повела на улицу Сосновую», — рассказала свидетельница произошедшего.

Выяснилось, что восьмиклассник перепутал автобусы и сказал об этом шоферу, тот высадил ребенка не задумываясь о последствиях. Мальчик находился в стрессе и сильно устал, но все время находился на связи с матерью, которая подсказывала ему дорогу.

Ранее в Сыктывкаре ребенка, у которого не хватило денег на проезд, силой удерживали в автобусе.