Депутат из Челябинска была арестована за вождение без прав

В Челябинске под арест отправили депутата Ленинского райсовета Гульнару Ханнанову, попавшуюся за вождением без прав. Об этом пишет Ura.ru.

Автомобиль Ханнановой был остановлен инспекторами ГИБДД 19 января. Водитель отказалась предъявить документы и закрылась в машине. Правоохранители установили, что женщина села за руль будучи лишенной водительского удостоверения за пьяное вождение в августе прошлого года.

«На выручку к ней приехали знакомые на премиальных авто. Однако ее привлекли к административной ответственности по ст. 12.7 КоАП РФ и отправили под административный арест на 12 суток», — утверждает источник информагентства.

Как уточняется, за вождение в состоянии алкогольного опьянения депутата лишили прав на полтора года и оштрафовали на 30 тыс. рублей еще в ноябре. Кроме того, в 2022 году женщину, по данным СМИ, заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 138 млн рублей. Деятельность ее охранной компании «Витязь» изучали сотрудники налоговой службы, но для предъявления обвинений им не хватило доказательств.

Журналисты связались с помощницей Ханнановой, но та не стала комментировать последний инцидент с участием своей начальницы.

Ранее в получений крупной взятки обвинили депутата красноярского заксобрания.