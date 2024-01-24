Фигуранта дела об убийстве в Якутске отправили в СИЗО

Якутский городской суд отправил в следственный изолятор (СИЗО) 18-летнего юношу по обвинению в убийстве 26-летнего местного жителя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу республиканских судов.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 18-летнего гражданина России», — говорится в сообщении.

Под стражей фигурант дела пробудет пока два месяца, то есть до 21 марта. В дальнейшем меру пресечения могут при необходимости продлить или изменить.

Следственный комитет республики возбудил уголовное дело в отношении 18-летнего подозреваемого. Его подозревают в преступлении по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России (убийство).

По данным РИА Новости, убийство произошло вечером 21 января после того, как 23-летний местный житель поссорился в ночном клубе с 18-летним юношей. На следующий день местный житель вместе с друзьями выяснили адрес юноши, у дома между ними завязался конфликт с использованием холодного оружия. Один из друзей, 26-летний мужчина, получил смертельные раны.

Глава Якутии Айсен Николаев отреагировал на произошедшее — выразил соболезнования семье убитого и сообщил об усилении мер безопасности в республике.

Ранее власти Якутии объяснили сбой в работе мессенджеров — WhatsApp и Telegram на территории республики перестали работать без подключения к VPN.