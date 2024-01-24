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Песков прокомментировал крушение самолета под Белгородом

Песков: Путину еще не доложили о трагедии с самолетом под Белгородом

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MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с крушением самолета Ил-76 в Белгородской области будут разбираться. Об этом он сказал во время брифинга.

По его словам, ситуация достаточно свежая и президенту еще не доложили о ней.

«Сейчас будем с ней разбираться. Пока не могу ничего сказать», — заключил Песков.

Трагедия случилась утром 24 января в Корочанском районе Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в районе инцидента работают следственная группа и сотрудники МЧС. Сам он тоже выехал на место происшествия. Подробности случившегося он пообещал предоставить позже.

Позже от Минобороны стало известно, что на борту самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих.

До этого над селом недалеко от Белгорода сбили беспилотник.

Ранее местные жители успели снять на видео момент падения самолета в Корочанском районе.

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Крушение ИЛ-76 с пленными
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