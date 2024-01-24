В разбившемся под Белгородом Ил-76 было 63 человека

Стало известно, что на борту разбившегося Ил-76 под Белгородом, предварительно, было 63 человека. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным канала, судьба и состояние пассажиров уточняется.

До этого местные жители успели снять на видео момент падения самолета в Корочанском районе.

Трагедия случилась утром 24 января. Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что в районе инцидента работают следственная группа и сотрудники МЧС. Сам он тоже выехал на место происшествия. Подробности случившегося он пообещал предоставить позже.

В середине января вертолет разбился во время тренировочного полета в Киргизии. Воздушное судно потерпело крушение в районе «Фрунзе-1» неподалеку от Военного института Вооруженных сил. В Минобороны заявляли, что должностные лица ведомства и сил Воздушной обороны проводят проверку случившегося и выясняют обстоятельства.

Ранее над селом недалеко от Белгорода сбили беспилотник.