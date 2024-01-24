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Синоптики предупредили об «атаке» циклонов на Россию

«Фобос»: Россию атакуют циклоны с трех океанов, худшее еще впереди

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Россию атакуют циклоны с трех океанов. Запад и восток страны одновременно оказались под ударом циклонических штормов, сообщил центр погоды «Фобос».

Циклон на Дальнем Востоке бушует третий день подряд. Сначала он прошелся по Приморью, затем обрушился на Сахалин, который оказался практически парализован снежными заносами, рассказали синоптики и подчеркнули, что «худшее еще впереди».

В «Фобос» пояснили, что сибирский антициклон оказался атакован циклонами, пробивающимися с Ледовитого, Атлантического и Тихого океанов. На Дальнем Востоке позиции антициклона особенно сильны, так что поднимающийся с юга вихрь окажется заблокирован над севером Японского архипелага, в связи с чем атмосферный фронт застынет над островной частью региона.

В Южно-Сахалинске штормовой ветер будет сохраняться до выходных, при этом снегопады усилятся. За три дня выпадет почти две месячных нормы снега, подчеркнули в центре погоды.

В европейской части России стихия «не будет столь же безжалостна». Осадки на Русской равнине будут выпадать в разных фазах: на востоке Центрального района и в приполярных областях ожидается снег, на западе и северо-западе – дождь. В Москву вернутся слабые снегопады, добавили синоптики.

24 января на Сахалине мужчине пришлось рыть тоннель в снегу, чтобы выйти из дома.

Ранее снегопад оставил без света полмиллиона человек в ДНР.

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