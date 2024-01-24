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Местные жители сняли на видео момент падения самолета в Белгородской области

Гладков: на месте падения самолета под Белгородом работают следователи и МЧС

Местные жители успели зафиксировать на видео момент падения самолета в Корочанском районе Белгородской области. Кадры появились в соцсетях.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что в районе инцидента работают следственная группа и сотрудники МЧС. Сам он тоже выехал на место происшествия. Подробности случившегося он пообещал предоставить позже.

До этого Гладков объявлял о запуске в Белгороде оповещения ракетной опасности. Спустя полчаса тревогу отменили.

В середине января вертолет разбился во время тренировочного полета в Киргизии. Стало известно, что воздушное судно потерпело крушение в районе «Фрунзе-1» неподалеку от Военного института Вооруженных сил. В Минобороны заявляли, что должностные лица ведомства и сил Воздушной обороны проводят проверку случившегося и выясняют обстоятельства.

Ранее над селом недалеко от Белгорода сбили беспилотник.

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