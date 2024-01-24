В МЧС определят безопасность многоэтажек в Кургане после землетрясения

Техническое состояние двух 17-этажных домов в Кургане, жителей которых пришлось эвакуировать из-за предполагаемого землетрясения, обследуют прибывшие в город профильные специалисты МЧС. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает РИА Новости.

«В Кургане приступили к обследованию многоэтажек мобильным диагностическим комплексом «Струна». Сегодня в областной центр прибыла рабочая группа специалистов Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России», — говорится в публикации.

Обследованию подлежат дом №109 по улице Гоголя и дом №15 по улице Куйбышева. В ночь с 22 на 23 января их жителей эвакуировали после сообщений о качающихся люстрах, слабых толчках и потрескивании стен. Предположительной причиной этого названа сейсмическая активность на юге Казахстана.

Мобильный диагностический комплекс «Струна» применяется для обследования и оценки безопасности зданий, построенных из разных материалов.

23 января сообщалось, что жителей нескольких многоэтажных домов в Кургане эвакуировали из-за подземных толчков, вызванных землетрясением.

Ранее на границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,7. Его эпицентр находился в 264 км к юго-востоку от Алма-Аты на глубине 65 км.