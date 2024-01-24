В Кузбассе мужчина открыл стрельбу из окна квартиры и напугал местных жителей

В Новокузнецке мужчина выстрелил из окна квартира во время спора с приятелем, сообщается на сайте полиции Кузбасса.

Жители дома на улице Кузнецова обратились в полицию и сообщили, что услышали ночью хлопок, похожий на выстрел. Позднее подозрения подтвердились — камера видеонаблюдения зафиксировала, как неизвестный выстрелил из пистолета из окна одной из квартир.

На место прибыл участковый уполномоченный полиции и установил нарушителя. Им оказался 25-летний местный житель. Выяснилось, что он пришел в гости к своему знакомому и принес с собой газовый пистолет «МР-81». Оружием мужчина владел, как уточняется, на законных основаниях. Во время застолья приятели стали спорить, чей пистолет громче стреляет, тогда гость достал оружие и произвел один выстрел из окна квартиры.

На него составили протоколы о нарушении двух статьей КоАП. Теперь нарушителю грозит штраф в размере до 52 тыс. рублей. Его также могут лишить права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок до 4 лет.

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