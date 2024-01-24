Синоптики рассказали о надвигающихся сильных снегопадах на регионы России

Стоящий над Прибалтикой циклон начнет влиять на погоду сразу в нескольких регионах России, рассказал замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT. Так, он отразится на погоде в Ленинградской и Мурманской областях, Дальнем Востоке, Сахалине, Приморье и других регионах. Непогода ожидается также в Великом Новгороде и Пскове.

Сильные осадки — дождь и снег — пройдут в Крыму, при этом будет ветер 17 м/с. В Краснодарском крае также пройдут дождь со снегом, а ветер поднимется до 20 м/с, рассказал Цыганков.

На фоне сильных осадков в Ингушетии, Чечне и Северной Осетии повысится лавиноопасность, предупредил синоптик.

«Также сегодня в Якутии снег и ветер 20 м/с. В Хабаровском крае сегодня снег и метель, на побережье ветер до 25 м/с. В Приморском крае сегодня и завтра снег и ветер до 21 м/с, а на побережье — до 26 м/с», — рассказал Цыганков.

В течение сегодняшнего и завтрашнего дней сильная метель и почти ураганный ветер на Сахалине — его скорость достигнет 27-32 м/с. На юге Камчатского края также пройдет сильный снег при ветре до 30 м/с.

Напомним, в Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за сильной метели, порывы ветра достигают 18-23 метров в секунду, а видимость составляет менее 100 метров, задержано более 30 рейсов. Про прогнозу, в течение сегодняшнего дня на Сахалине и Камчатке продолжатся сильные снегопады и метели.

Москвичам ранее пообещали «полумартовскую» погоду.