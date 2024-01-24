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В Белгородской области хотят создать «социальную карту рисков», чтобы следить за детьми

В Белгородской области предложили создать «социальную карту рисков»

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Shutterstock

В Белгородской области хотят изменить систему наблюдения за детьми и ввести «социальную карту рисков». С таким предложением выступил заместитель министра образования региона Андрей Мухартов, передает белгородское издание Fonar.tv.

На заседании правительства 22 января чиновник рассказал, что полицейские установили личности восьми подростков и молодых людей, которые избивали людей и выкладывали ролики в Telegram-канал, при этом четверо из них оказались несовершеннолетними.

По его мнению, это показывает, что используемая система «списков риска» устарела и не может в полной мере отследить проблемного ребенка, поэтому стоит ввести «социальную карту рисков». В ней он предложил оценивать каждого ребенка по нескольким критериям: семья, психоэмоциональные особенности, характер, успеваемость, занятость и посещение кружков и секций.

Инициативу поддержал губернатор региона Вячеслав Гладков. Он поручил создать специальную рабочую группу, в которую войдут главы администраций двух городских округов, а также Белгорода, волонтеры и правоохранительные органы. По его словам, новая система должна работать не ради отчетов, а ради заботы о судьбе каждого ребенка.

20 января суд заключил под стражу всех участников банды, избивавшей людей в Белгороде.

Ранее сообщалось, что неизвестные собрались устроить массовые взрывы в школах ради популярности города.

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