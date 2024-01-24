Сахалинец вырыл тоннель в снегу, чтобы выйти из дома

Сахалин накрыла пурга, из-за огромных сугробов местные жители выбираются из дома с помощью подручных средств и роют тоннели. Об

этом сообщает Telegram-канал Baza.

Из-за метели и сильных снегопадов по огромным сугробам не могут проехать даже снегоходы, а выход из дома в такую погоду напоминает прохождение полосы препятствий.

Автору видеоролика, опубликованного в сети, пришлось рыть лопатой тоннель, чтобы выйти на улицу и дойти до магазина.

В Южно-Сахалинске объявлен режим ЧС из-за сильной метели, порывы ветра достигают 18-23 метров в секунду, а видимость составляет менее 100 метров. Спасатели предупредили о сильном снегопаде и метели, которые прогнозируются в 10 муниципалитетах южной части Сахалина на 24 и 25 января. Из-за непогоды в аэропорту Южно-Сахалинска задержано более 30 рейсов на прилет и вылет.

Ранее во Владивостоке из-за штормового ветра упали две вышки мобильной связи.