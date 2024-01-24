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В Совфеде рассказали о работе над новыми законами для многодетных

Сенатор Перминова: в Совфеде разработают новые законы для многодетных

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Реализация указа о статусе многодетных семей в России потребует принятия новых законов, в том числе для обеспечения прав многодетных матерей на досрочное назначение пенсий по старости. Об этом «Парламентской газете» рассказала председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова.

По ее словам, в Совфеде вскоре планируют изучить данный вопрос, после чего — подготовить необходимые для реализации данного права законодательные инициативы. Помимо этого, у многодетных появятся и другие возможности, подчеркнула сенатор.

«Например, гарантирован приоритетный порядок для многодетных родителей при получении новой и набирающей популярность меры поддержки в виде оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта. Также это реализация мер по стимулированию занятости в сфере предпринимательской деятельности», — отметила Перминова.

Она добавила, что еще одни новшеством станет партнерская программа, которая позволит предоставлять многодетным скидки на товары в магазинах.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи. Многодетной семьей в Российской Федерации будет считаться семья, имеющая трех и более детей, ее статус устанавливается бессрочно. Семьям гарантируют пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, предоставление мер поддержки в сфере трудовых отношений и досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости.

Ранее Путин заявил, что число воспитывающихся в многодетных семьях детей в последние годы выросло на 30%.

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