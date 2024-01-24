Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянка устроила стриптиз перед соседом в самолете, на которого ее стошнило

Летевшая в Москву пассажирка «Победы» исполнила стриптиз для соседа по креслу

close
100%
Depositphotos

Пьяная пассажирка устроила стриптиз для соседа по креслу на рейсе авиакомпании «Победа». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Женщина, летевшая 22 января из Чебоксар в Москву, начала приставать к пассажирам вскоре после того, как поднялась на борт Boeing 737-800. Ее соседу не повезло больше остальных — в какой-то момент путешественницу стошнило прямо на него. Бортпроводники поняли, что она находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, и попытались изолировать ее от окружающих.

Однако во время снижения женщина подошла к мужчине, ранее пострадавшему от ее раскованности, и стала перед ним раздеваться. Стюардессы сделали ей замечание, которое дебоширка проигнорировала. Как отреагировал на ее действия пассажир, не уточняется. Известно, что по прилете женщину задержали транспортные полицейские, а в салоне самолета была проведена локальная уборка.

Ранее в Самарской области мужчина ворвался в магазин и разделся.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами