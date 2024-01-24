Россиянка устроила стриптиз перед соседом в самолете, на которого ее стошнило

Пьяная пассажирка устроила стриптиз для соседа по креслу на рейсе авиакомпании «Победа». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Женщина, летевшая 22 января из Чебоксар в Москву, начала приставать к пассажирам вскоре после того, как поднялась на борт Boeing 737-800. Ее соседу не повезло больше остальных — в какой-то момент путешественницу стошнило прямо на него. Бортпроводники поняли, что она находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, и попытались изолировать ее от окружающих.

Однако во время снижения женщина подошла к мужчине, ранее пострадавшему от ее раскованности, и стала перед ним раздеваться. Стюардессы сделали ей замечание, которое дебоширка проигнорировала. Как отреагировал на ее действия пассажир, не уточняется. Известно, что по прилете женщину задержали транспортные полицейские, а в салоне самолета была проведена локальная уборка.

Ранее в Самарской области мужчина ворвался в магазин и разделся.