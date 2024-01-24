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В Белгороде запустили оповещение ракетной опасности

Гладков заявил, что в Белгороде запущено оповещение ракетной опасности

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Shutterstock/Ireshetnikov54

В Белгороде запустили оповещение ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он призвал местных жителей не подходить к окнам в помещениях. Также глава региона посоветовал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Тех, кто находится на улице, губернатор призвал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Мэрия Белгорода обратила внимание, что оповещение касается и жителей Белгородского района. Там посоветовали жителям оставаться дома или в других укрытиях.

14 января Вячеслав Гладков объявил о проведении в административном центре региона испытаний защитных конструкций на случай ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что в настоящее время власти пытаются создать дополнительные укрытия в местах скопления людей.

Глава региона обратил внимание на необходимость обезопасить остановки общественного транспорта. При этом он подчеркнул, что применяемые в Белгороде конструкции также используются российскими войсками для защиты личного состава.

Тем временем один из местных жителей рассказал, что белгородцы перестали легкомысленно относиться к предупреждениям о возможном обстреле со стороны украинских войск и начали сразу прятаться, как только появляется информация о необходимости пройти в укрытия.

Ранее Гладков рассказал, что ВСУ атаковали российский регион из советского гранатомета.

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Обстрелы Белгородской области
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