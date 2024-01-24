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В Якутии подозреваемому в убийстве предъявили обвинение

СК официально предъявил обвинение фигуранту дела об убийстве в Якутии

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Управление Следственного комитета по Якутии предъявило официальное обвинение юноше, подозреваемому в убийстве 26-летнего мужчины на территории республики. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, преступление произошло в Якутске 21 января около 23 часов. Согласно информации сотрудников СК, из микрорайона Марха был доставлен пострадавший с колото-резаным ранением в области груди. Через некоторое время он скончался — врачи не смогли его спасти.

«Подозреваемый задержан. В ближайшее время будет избрана мера пресечения», — говорится в сообщении Следственного комитета республики.

По подозрению в причастности к преступлению сотрудники МВД Якутии задержали 18-летнего юношу. Сейчас он доставлен к следователю местного управления СК.

По данным РИА Новости, за день до преступления 23-летний местный житель поссорился в ночном клубе с 18-летним юношей.

Глава Якутии Айсен Николаев отреагировал на произошедшее — он выразил соболезнования семье убитого, а также подтвердил, что подозреваемый юноша задержан. По его словам, на территории республики будут усилены меры общественной безопасности.

Ранее власти Якутии объяснили сбой в работе мессенджеров — WhatsApp и Telegram на территории республики перестали работать без подключения к VPN.

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