Россиянку обвинили в истязании дочери, мать запирала ребенка в сундук и била проводом

Жительницу города Таштагол подозревают в истязании полуторагодовалой дочери, женщина избивала ребенка проводом и запирала в сундуке за непослушание. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, 22-летняя мать полуторагодовалой девочки в течение трех месяцев издевалась над дочерью. Женщина била ребенка электрическим шнуром и запирала ребенка в сундуке за непослушание.

О происходящем в семье полиции сообщила знакомая матери, ребенок из семьи изъят, девочка находится в социальном учреждении. Подозреваемая задержана, возбуждено уголовное дело, известно, что семья не попадала в поле зрения сотрудников полиции и считалась благополучной.

Ранее россиянин предстанет перед судом за систематическое истязание сожительницы и ее ребенка.