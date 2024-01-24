Обвиняемых в теракте на Крымском мосту могли использовать без их ведома

Следственный комитет РФ проверяет возможность непричастности подозреваемых в теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года к подрыву. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из адвокатов по делу.

По данным издания, поводом для начала проверки стали слова главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка о том, что украинские спецслужбы использовали людей без их ведома. О результатах проверки СК подсудимым пока не сообщил.

По словам журналистов, обвинение фигурантам дела должны предъявить в марте 2024-го, за месяц до истечения предельного срока содержания под стражей. В ином случае подсудимых по закону придется отпустить из СИЗО.

8 октября 2022 года в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова взорвалась фура, что вызвало разрушения автомобильной части моста и возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролета, сообщалось о четырех погибших.

Спустя четыре дня после теракта ФСБ сообщила о раскрытии преступления. По версии службы, заказчиком выступил начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Крыму заявили о готовности отражать новые террористические атаки.