В России начнут блокировать продажи просроченных продуктов

В России в рамках расширения систем прослеживаемости товаров с 1 апреля начнут поэтапно внедрять систему автоматической блокировки продажи просроченных продуктов на кассах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Соответствующий эксперимент Минпромторга начался в 2023 году. Основной его задачей называется налаживание механизма обмена информацией о цифровой маркировке продукции между торговыми точками. Ведомство хочет в дальнейшем распространить действие такой практики на все группы товаров. С апреля блокировать просроченные товары начнут в 12 из них, в том числе это коснется табака, воды и молочной продукции.

Властями также запущен эксперимент по «привязке» разрешительных документов к маркировочным кодам, которые позволяют проверять данные участников рынка о товарах и объемах партий с информацией в разрешительных документах. Результатом внедрения этого механизма должны будут стать автоматическая проверка и запрет на дальнейшее движение продукции при выявлении нарушений.

На сегодняшний день обязательной маркировке товаров в Российской Федерации подлежат уже 17 групп товаров, шесть из которых, включая некоторые виды медицинской продукции, стали маркироваться в 2023 году.

До этого сообщалось, что в России ввели обязательную маркировку пива.

Ранее в России предложили запретить продажу безалкогольного пива подросткам.