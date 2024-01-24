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Эксперты рассказали, когда плохой аппетит ребенка становится симптомом болезни

ОСН: к врачу нужно идти, если ребенок при плохом аппетите мало пьет и теряет вес

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Freepik.com

Ребенок может отказываться от еды по нескольким причинам. Среди них — генетические особенности, фаза роста, настроение или состояние его здоровья. Зачастую справиться с этой проблемой можно самостоятельно, но при некоторых признаках следует обращаться к врачу, выяснила Общественная Служба Новостей.

Отказ от еды моет быть признаком заболевания, если он сопровождается рвотой, высокой температурой и высыпаниями на слизистой рта или на теле. Также беспокоиться нужно при частых мочеиспусканиях, нарушении стула, отсутствии жажды, плохом сне и стремительной потере веса.

При менее серьезных причинах отказа от еды специалисты советуют исключить из рациона продукты, которые ребенок не любит, рассказать о полезности питания, не заставлять его есть через силу. Также нельзя использовать еду как элемент шантажа, предлагая сладкое в качестве поощрение за съеденный суп, так как это формирует неверные представления ребенка о питании.

Рацион «малоежки» рекомендуется сделать максимально разнообразным, не предлагать ему постоянные перекусы, кормить только на кухне и не отвлекать его при этом игрушками или телевизором. Также помочь справиться с плохим аппетитом может совместное приготовление блюд — приготовленная своими руками еда кажется вкуснее.

Напомним, ученые подтверждают, что шантаж игрой и десертом усугубляет нарушения аппетита у привередливых детей. Не помогает также приготовление продуктов в необычной форме или маскировка определенных ингредиентов.

Ранее стало известно о создании «умной» таблетки, вызывающей чувство сытости.

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