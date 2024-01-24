Сноубордист выжил, попав под лавину в Сочи

В горах Сочи гиды спасли сноубордиста, попавшего под лавину, мужчина спровоцировал сход снежного покрова. Об этом сообщается в Telegram-канале «Красная поляна».

Инцидент произошел на Красной Поляне в Сочи, сноубордист находился на снежном карнизе, зашел за ограждение и вместе в ним сорвался вниз. Это спровоцировало сход лавины, сноубордиста завалило снегом, на поверхности осталась только рука.

Поблизости оказалась команда гидов, которые откопали мужчину и смогли его спасти.

Ранее в Татарстане на семерых детей сошла лавина.